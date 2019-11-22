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Шевченко оцінив можливий перехід Ібрагімовіча у Мілан

19:50 398 Читать на русском
Шевченко оцінив можливий перехід Ібрагімовіча у Мілан
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник італійського Мілана, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував можливе повернення легендарного шведського нападника Златана Ібрагімовіча на Сан-Сіро.

"Якщо Ібрагімовіч захоче повернутися в Італію і буде перебувати у хорошій формі, він зможе як і раніше багато дати своєму клубу. Він хороша людина і у нього велике резюме. Де б Ібрагімович не грав, він усюди добре справлявся.

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Якщо він повернеться у Мілан, то здатен істотно допомогти команді. Разом з тим перехід у цей клуб накладе на Ібрагімовіча величезну відповідальність", – сказав Шевченко у коментарі виданню Calciomerato.com.

Нагадаємо, Ібрагімовіч свого часу вже захищав кольори Мілана – влітку 2010 року він перейшов у стан "россонері" на правах оренди з каталонської Барселони. Згодом клуб викупив шведа, а у 2012 році продав його у ПСЖ.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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