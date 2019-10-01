Шевченко оцінив Маліновського в Аталанті

Головний тренер збірної України вважає Руслана Маліновського чудовим придбанням Аталанти.

"Заплативши такі гроші (13.7 млн євро – прим.), команда показала, що вірить в гравця. Для Аталанти це не був дрібний трансфер. Він буде грати в Лізі чемпіонів.

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Джан П'єро Гасперіні – дуже хороший тренер зі своїм баченням гри. У нього дуже важкі тренування, багато тактичних завдань і пресинг по всьому полю. Руслан ідеально підходить під його тактику", – сказав Шевченко в програмі Профутбол.

Нагадаємо, Маліновський влітку перебрався в італійський клуб з бельгійського Генка.

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