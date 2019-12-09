Шевченко оцінив кадровий потенціал збірної України на Євро-2020

Наставник збірної України Андрій Шевченко вважає, що гравцям національної команди є куди рости.

"Для мене велике значення має реакція публіки на нашу гру, на те, що команда досягла результату, і ті позитивні емоції, які ми їй подарували. Люди зупиняються і говорять спасибі за результат і за команду.

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Головним завданням було потрапити на чемпіонат Європи, і ми його виконали. Це певний успіх в моїй тренерській кар'єрі. Наступний етап – чемпіонат Європи. Зараз ми займаємося, плануємо підготовку, з ким краще зіграти. На березень ми постаралися знайти більш сильного суперника. Якщо Франція підтвердить гру з нами – це буде хороший тест. Буде цікаво, як наша команда буде реагувати на такого суперника.

Все буде залежати від того, в якому стані буде команда на той момент. Наша гра сильно залежить від наших виконавців. У нас поки немає рівноцінної заміни для наших якісних гравців. Коли ми їх втрачаємо – ми відразу втрачаємо в якості гри. Сподіваємося, що всі будуть в хорошому стані.

У збірній України є футболісти, які доповнюють командну гру. В цьому плані ми маємо брак кадрів. Якщо брати провідні європейські збірні, то у них є образно 25 футболістів, які грають на топ-рівні. У нас є кістяк, основні хлопці, які чітко розуміють структуру гри, але у них поки немає якості виконання топ-рівня. У нас є обойма з 30-ти осіб, серед яких ми будемо вибирати 23 гравці", – розповів Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

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