Шевченко оцінив імовірність виклику Попова у збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою щодо перспектив у національній команді захисника Динамо Дениса Попова.

"Денис Попов виступає за молодіжну збірну, яка грає за такою ж системою. Ми будемо дивитися, як він проявить себе у молодіжній команді.

Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Те, що він зараз почав грати в основі клубу, – це дуже добре. Ми раді за нього. Нехай він отримає постійне місце у складі Динамо, тоді будемо говорити про виклик у збірну", – сказав Шевченко на прес-конференції перед матчем проти Естонії.

В поточному сезоні УПЛ Попов провів 4 матчі і вже встиг відзначитись голом.

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