Рівно 18 років тому – 13 грудня 2004-го – Андрій Шевченко був визнаний найкращим футболістом за версією France Football.

Форвард Мілана і збірної України переміг у опитуванні, посівши перше місце. Друге місце посів португалець Деку, третім фінішував бразилець Роналдінью. Андрій Шевченко став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, який отримав "Золотий м'яч".

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"Россонері" віддали належне своїй легенді у річницю тріумфу. "Шева додає престижний "Золотий м'яч" до своєї славетної зали трофеїв", – йдеться у дописі Мілана, до якого італійський клуб додав фото Шевченка з найпрестижнішою індивідуальною нагородою світу.

Нагадаємо, у 1999-му Мілан заплатив Динамо за Андрія Шевченка майже 25 мільйонів євро. У футболці "россонері" нападник зіграв 322 матчі, забив 175 голів, виграв чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів.

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