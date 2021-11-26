Дженоа обрала людину, яка відповідатиме за трансферну політику клубу.

Вальтер Сабатіні повинен стати новим спортивним директором "грифонів", повідомляє Sky Italy.

Удінезе – Дженоа: Шевченко – про план на гру, травмованих та "англійську" команду

У 66-річного фахівця є величезний досвід роботи. Він відповідав за трансферну політику Лаціо, Палермо, Роми, Сампдорії, Цзянсу Сунін і Монреаля. Останнім клубом Сабатіні була Болонья, куди влітку сватали Владислава Супрягу. Втім, "россоблу" не змогли досягти компромісу з Ігорем Суркісом.

Нагадаємо, нещодавно Дженоа очолив Андрій Шевченко, який дебютував з поразки Ромі (0:2).

Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду