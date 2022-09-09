Не виключено, що колишній гравець і тренер збірної України у майбутньому працюватиме на адміністративній посаді. Андрія Шевченка вважають одним із потенційних кандидатів на пост очільника УАФ.

"Печерський суд Києва на тижні заборонив проводити вибори президента УАФ, оскільки їхні результати не будуть вважатися легітимними. Для чого це було зроблено? По суті, для того, шоб виграти час, і підготувати конкурента для Андрія Павелка. Не знаю, хто на приміті в Коломойського, але у братів Суркісів є кандидат.

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У них великі сподівання на Андрія Шевченка і його кандидатуру. Вони намагаються лобіювати його кандидатуру скрізь, де можна. Сам Шевченко, наскільки я чув, поки не збирається балотуватися на пост президента УАФ, але десь там, напевно, тримає в думках. Подейкують, що він шукає політичну протекцію ледь не в самого Зеленського.

За іншою версією, УАФ і так не збиралася проводити вибори у вересні. Під матчі збірної України традиційно проводиться щорічне засідання Конгресу УАФ. Розглядалися дві дати – 21 і 26 вересня. На одну дату могли приїхати представники УЄФА, але не могли представники ФІФА. На інше число – навпаки. Їх хотіли зібрати разом, щоб відзвітувати і провести вибори з ними.

За моєю інформацію, Андрій Павелко спілкувався з президентом УЄФА. Чеферін не підганяє і вважає, що вибори треба проводити після завершення війни", – повідомив Ігор Бурбас в ефірі Чистий ПІДКАсТ.

Нагадаємо, Андрій Павелко був обраний президентом ФФУ (нині – УАФ) у 2015 році.

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