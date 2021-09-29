Шевченко отримав ностальгічне привітання від УЄФА – нарізка розкішних голів іменинника в Лізі чемпіонів
12:07 - Читать на русском
УЄФА не забув привітати легендарного нападника Андрія Шевченка з днем народження.
Сьогодні зірковий українець святкує своє 45-річчя. Прес-служба УЄФА опублікувала нарізку голів Шевченка в Лізі чемпіонів.
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Матеріалу для вибору було достатньо. Шевченко провів у Лізі чемпіонів рівно 100 поєдинків, відзначившись 48 голами. Разом з Міланом нападник вигравав турнір сезону 2002/03, здолавши у фіналі Ювентус.
Нагадаємо, у серпні Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України, яку обіймав 5 років.
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