Екс-форвард Динамо, Мілана та Челсі і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко отримав нагороду Golden Boy Career, повідомляє Tuttosport.

Шевченко нагадав Європі про війну в Україні під час вручення "Золотого м'яча-2022"

Як зазначається на сторінці вищезгаданого порталу, українець отримав визнання за свою надзвичайну кар’єру, а також за щоденну відданість Україні та миру.

Нагадаємо, Шевченко активно допомагає батьківщині пережити наслідки війни з росіянами, працюючи над гуманітарними проектами. Також легенда українського футболу є одним з рупорів, який інформує Європу та решту світу про наслідки боротьби нашої країни за незалежність від ненажерливого сусіда. Окрім того, Шевченко – амбасадор платформи United24, яка створена для переказу коштів на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відбудову країни.

"З Москви – до незалежної України": Шевченко – про жахи війни, національну ідентичність, почуття вини та футбол у Львові