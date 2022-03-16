"Підтримайте мільйони невинних людей, які охоплені конфліктом в Україні, приєднавшись до мене та зігравши свою роль для України, щоб допомогти подолати гуманітарну кризу, яка розгортається в Європі", – написав Шевченко у своєму твіттері, додавши посилання, за яким можна перерахувати гроші для допомоги Україні.

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Нагадаємо, екс-тренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він ще раніше виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером та долучився до збору коштів для Червоного Хреста.

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