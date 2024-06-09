"Ми бачимо футбол однаково. Наші погляди дуже схожі. У нас був талант, але також наполеглива ​​праця, зосередженість та дисципліна. Що мені завжди подобалося в Сергію, так це його професіоналізм. Його відданість роботі неймовірна.

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Коли ми зустрілися, то відразу були такими. Він уже знав, де я, і я знав, яким буде його наступний крок. Грати з ним було так легко, ми це розуміли та продовжували над цим працювати.

Він зараз думає про команду та те, як вона має грати. Він взяв її у такій складній ситуації, до того ж перед матчами з Англією та Італією у кваліфікації Євро, але ми боролися до кінця, і це спрацювало. Не тільки завдяки боротьбі, а й завдяки хорошому футболу", – сказав Шевченко у коментарі The Guardian.

Нагадаємо, Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Йому вдалось вивести команду на чемпіонат Європи, де його підопічні на груповому етапі зіграють з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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