У понеділок, 11 листопада, екс-форварда Мілана і збірної України Андрія Шевченка було прийнято до Зали слави італійського футболу. На честь цієї події він написав відкритого листа. "Дорогий італійський футболе, це лист української дитини, яка мріяла дійти до тебе. Наша перша зустріч була по телевізору, і я відразу в тебе закохався. Я бачив Мальдіні, Барезі, Марадону, Платіні, Ван Бастена, Баджо, Віаллі, і я залишався нерухомим, як залишаєшся нерухомим перед найвидатнішими творами мистецтва. Я бачив пристрасть людей, майже релігію. Я бачив стадіони, повні історії.

Шевченко увійде до зали слави італійського футболу – екс-тренер Довбика складе йому компанію

Моя перша поїздка за кордон у дитинстві була в Італію, спершу в Рим, а потім в Агрополі, щоб зіграти турнір. Мене відразу вразили люди, особливо їхня щедрість. Мені було добре, і я думав: "Я маю повернутися сюди будь-що-будь". І це сталося.

Дорогий Мілане, дякую, що вірив у мене. Ти відразу змусив мене відчути себе сім'єю, з першого дня. Разом ми багато виграли, і я познайомився з незвичайними людьми, зокрема з сім'єю Берлусконі, Адріано Галліані, Арієдо Брайдою, сім'єю Мальдіні. Ми міланісти з першого дня і назавжди. Потрапити до Зали слави італійського футболу – величезний привілей, і за це я дякую всім своїм товаришам по команді Мілан, менеджерам і всім уболівальникам.

Коверчано, де я перебуваю сьогодні, – це не тільки дім в Італії, а й установа, відома всюди. Усі найвидатніші тренери вийшли звідси, і я хотів би сказати вам, хлопці зі збірної Італії, одне: італійський футбол люблять у всьому світі. Захищайте його і шануйте його.

Нарешті, я хотів би сказати спасибі всій Італії за те, що вона була поруч з Україною в найважчий момент нашої історії. Те, що для інших є нормальністю, для нас – це надія. Надія бути тут, кожен день і назавжди.

Італія, я люблю тебе", – написав Шевченко у своєму Instagram.