Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав шанс проявити себе у національній команді представнику Десни.

Захисник чернігівської Десни Юхим Конопля отримав дебютний виклик до національної збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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21-річний футболіст готуватиметься з "синьо-жовтими" до жовтневих матчів з командами Франції, Німеччини та Іспанії.

Для оборонця, який раніше був викликаний на збір молодіжної збірної України, це – дебютне запрошення до головної команди країни.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з командою Дешама, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня українці прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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