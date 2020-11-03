Шевченко однозначно оцінив шанси Ібрагімовіча відновити кар'єру в збірній Швеції
Колишній нападник Мілана, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про виступи форварда Златана Ібрагімовіча за "россонері".
"У своєму віці він робить дивовижні речі. Він розуміє, що не більше не може бігати, як десять років тому, і змінює стиль. На це приємно дивитися. Він заводить команду, розмовляє з молодшими гравцями, бере на себе тиск. У нього є ентузіазм, статура, склад розуму. З ним Мілан може лише зростати. Команда опирається на нього.
Ібрагімовіч вдруге повторив рекорд Шевченка у Мілані
Я дуже добре знаю його гру. Йому ні в чому не бракує. Техніка, статура, індивідуальність. Як я завжди говорив, поки у нього є бажання грати, він буде грати. І мені здається, що Ібрагімовіч не збирається здаватися, ніби найкраще все ще попереду. Ось чому так приємно бачити, як він грає.
Продовження контракту? З огляду на те, що він робить зараз, я б йому довіряв. Він відмінний професіонал, і, як я завжди говорив, він може грати стільки, скільки захоче, якщо у нього є для цього мотивація. Мені здається, що він показує, що у нього її багато. Я радий, що він повторює деякі з рекордів, які я встановив в клубі. Мілан назавжди в моєму серці, і успіхи команди роблять мене щасливим.
Ібрагімовіч натякнув на відновлення кар'єри у збірній Швеції
Що стосується можливого повернення Златана в збірну Швеції, то на місці тренера я б подзвонив йому без сумнівів, якби він захотів цього. Він, мені здається ,у відмінній формі, грає і розважається. Йому більше нічого не потрібно", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.