"У своєму віці він робить дивовижні речі. Він розуміє, що не більше не може бігати, як десять років тому, і змінює стиль. На це приємно дивитися. Він заводить команду, розмовляє з молодшими гравцями, бере на себе тиск. У нього є ентузіазм, статура, склад розуму. З ним Мілан може лише зростати. Команда опирається на нього.

Ібрагімовіч вдруге повторив рекорд Шевченка у Мілані

Я дуже добре знаю його гру. Йому ні в чому не бракує. Техніка, статура, індивідуальність. Як я завжди говорив, поки у нього є бажання грати, він буде грати. І мені здається, що Ібрагімовіч не збирається здаватися, ніби найкраще все ще попереду. Ось чому так приємно бачити, як він грає.

Продовження контракту? З огляду на те, що він робить зараз, я б йому довіряв. Він відмінний професіонал, і, як я завжди говорив, він може грати стільки, скільки захоче, якщо у нього є для цього мотивація. Мені здається, що він показує, що у нього її багато. Я радий, що він повторює деякі з рекордів, які я встановив в клубі. Мілан назавжди в моєму серці, і успіхи команди роблять мене щасливим.

Ібрагімовіч натякнув на відновлення кар'єри у збірній Швеції

Що стосується можливого повернення Златана в збірну Швеції, то на місці тренера я б подзвонив йому без сумнівів, якби він захотів цього. Він, мені здається ,у відмінній формі, грає і розважається. Йому більше нічого не потрібно", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.