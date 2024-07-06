Британський портал GiveMeSport опублікував список найдорожчих трансферів в історії АПЛ з урахуванням інфляції.

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Андрій Шевченко, легендарний український футболіст, очолив рейтинг найдорожчих трансферів в історії АПЛ. У 2006 році він перейшов з Мілана до Челсі за 30,8 мільйонів фунтів, що з урахуванням інфляції нині еквівалентно 215,6 мільйонам фунтів.

Другу сходинку у рейтингу займає перехід Ріо Фердінанда з Лідс Юнайтед до Манчестер Юнайтед у 2002 році, а на третій позиції розташувався трансфер Фернандо Торреса, який у 2011 році змінив Ліверпуль на Челсі.

Топ-10 найдорожчих трансферів АПЛ з урахуванням інфляції:

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