Шевченко очолив рейтинг найдорожчих трансферів АПЛ
Легенда українського футболу та президент УАФ Андрій Шевченко очолив цікавий рейтинг АПЛ.
Британський портал GiveMeSport опублікував список найдорожчих трансферів в історії АПЛ з урахуванням інфляції.
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Андрій Шевченко, легендарний український футболіст, очолив рейтинг найдорожчих трансферів в історії АПЛ. У 2006 році він перейшов з Мілана до Челсі за 30,8 мільйонів фунтів, що з урахуванням інфляції нині еквівалентно 215,6 мільйонам фунтів.
Другу сходинку у рейтингу займає перехід Ріо Фердінанда з Лідс Юнайтед до Манчестер Юнайтед у 2002 році, а на третій позиції розташувався трансфер Фернандо Торреса, який у 2011 році змінив Ліверпуль на Челсі.
Топ-10 найдорожчих трансферів АПЛ з урахуванням інфляції: