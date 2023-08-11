Шевченко обрав сильнішого між Мбаппе та Холандом
17:50 - Читать на русском
Легенда українського футболу Андрій Шевченко порівняв двох суперзіркових форвардів сучасності – Кіліана Мбаппе та Ерлінга Холанда.
"Мбаппе або Холанд? Наразі я віддаю перевагу Мбаппе. Думаю, він трохи більше включений в гру, більш рішучий. Кількість забитих м’ячів у них приблизно однакова.
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Вони обидва чудові гравці. Мбаппе багато працює на команду. На мою думку, він – інший гравець", – поділився Шевченко на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents FIVE.
Зауважимо, що за минулий сезон Холанд наколотив 52 голи та віддав 9 асистів у 53 поєдинках. У Мбаппе статистика трохи скромніша – 41 гол та 10 асистів за 43 матчі.
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