"Мбаппе або Холанд? Наразі я віддаю перевагу Мбаппе. Думаю, він трохи більше включений в гру, більш рішучий. Кількість забитих м’ячів у них приблизно однакова.

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Вони обидва чудові гравці. Мбаппе багато працює на команду. На мою думку, він – інший гравець", – поділився Шевченко на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зауважимо, що за минулий сезон Холанд наколотив 52 голи та віддав 9 асистів у 53 поєдинках. У Мбаппе статистика трохи скромніша – 41 гол та 10 асистів за 43 матчі.

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