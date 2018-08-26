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Шевченко: Не здивувався, що на Луніна вийшов Реал, у нього відразу було видно потенціал

15:06 867 Читать на русском
Шевченко: Не здивувався, що на Луніна вийшов Реал, у нього відразу було видно потенціал
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від гри голкіпера Реала і збірної України Андрія Луніна.

"За Луніним, як і за будь-яким молодим талантом ми почали спостерігати рано. У мене відбулася розмова з Русолом, я подзвонив і він мені про нього розповів. Коли у мене була можливість провести десятиденний цикл тренувань перед грою, я викликав його. Мені було цікаво, ми поспілкувалися, подивилися його на тренуваннях.

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У нього відразу було видно потенціал. Це зауважив не тільки тренер воротарів, але й мої помічники. Перш за все його спокій, вміння грати ногами, оцінка ситуації, яка невластива його віку, це вже тоді виділялось.

Йому потрібно працювати. Будь-якій людині і спортсмену треба завжди рухатися вперед. У ньому є потенціал. Для мене не було здивуванням, що на нього вийшов Реал, виходили й інші великі клуби, цікавилися, дивилися. Він потрапив у найкращий клуб світу на сьогодні, найтитулованіший клуб світу. Він бореться за місце у складі. Я радий за нього", – розповів Шевченко для FootballHub.

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Теги
Збірна України Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Лунін Андрій Лунін
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