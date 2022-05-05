Колишній наставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко справді відвідав італійську Пескару, проте причини виявились не такими, як їх подавали раніше.

Шевченко насправді їздив до Пескари, де відвідав професора офтальмології Леонардо Мастропаскуа, інформує Rete8News.

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Про проблеми українця з зором не повідомляється, це був звичайний медичний огляд. Одразу після цього Андрій Миколайович вилетів до Мілана. Раніше повідомлялось, що Шевченко збирався зустрітись з власником ФК Пескара, аби обговорити можливу співпрацю та стати президентом клубу.

Додамо, що Шевченко повернеться на футбольне поле у статусі гравця 12 червня – легенда українського футболу візьме участь у поєдинку збірної світу проти національної команди Англії.

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