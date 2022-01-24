"Після того, як Шевченко залишив посаду головного тренера Дженоа, з ним зв'язався Цезари Кулеша, президент Польського футбольного союзу. Він запропонував Шевченкові очолити збірну Польщі. Однак сам Шевченко сказав, що на даному етапі у нього не вирішене питання з Дженоа – у нього чинний контракт з генуезцями і він повинен виконувати його умови.

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Тому ситуація наступна. Кулеші до 31 січня потрібно визначитись з головним тренером національної збірної Польщі. Шевченко сказав, що навряд чи зможе вирішити всі свої питання з Дженоа до цього часу, але якщо вдасться – то він готовий розглядати пропозицію очолити "Кадру" і обговорювати деталі контракту. Шевченко не має зараз можливості вести переговори про те, щоб працювати в іншій команді, оскільки у нього на даний момент діє контракт з Дженоа. Тому деталі контракту, гроші, умови, це все, наскільки я розумію, вони навіть не обговорювали.

Контракт з Дженоа діє до травня 2024 року. Серйозний контракт і серйозні гроші. Дженоа повинна зараз зробити пропозицію Шевченкові: або продовжити з ним співпрацю (тобто далі продовжувати виплачувати гроші у тому обсязі, як прописано в контракті), або все-таки спробувати розірвати угоду і запропонувати компенсацію. На сьогоднішній момент Шевченко не має можливості розірвати контракт з Дженоа просто сам по собі. Дженоа повинна зробити крок, щоб намалювати дорожню карту, як вони будуть розходитись з Шевченком. Зараз, на даному етапі, м'яч на стороні Дженоа.

Поляки не збираються платити компенсацію за нашого тренера. Тому я даю не дуже багато відсотків на те, що Шевченко може очолити збірну Польщі. Все решта – просто розмови", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шевченка звільнили з Дженоа 15 січня після серії невдалих результатів. Українець пропрацював у Серії А з листопада, але не зміг здобути бодай перемогу в матчах чемпіонату.

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