"Шевченко не керує українським футболом": Циганик розкритикував президента УАФ за зустрічі з Інфантіно
Журналіст Ігор Циганик оцінив роботу Андрія Шевченка на посаді президента УАФ.
"На даному етапі Андрій Миколайович Шевченко взагалі не керує українським футболом. УАФ керують зовсім інші люди. Він там літає по всьому світу, бере участь у виставкових поєдинках, зустрічається з Джанні Інфантіно.
"Реброва не звільнять, бо президент УАФ – його друг": Леоненко розніс тренера збірної України за нічию з Азербайджаном
Хоча зараз Інфантіно – головний ворог українського футболу, адже він йде на все, щоб повернути росіян у світовий футбол.
Український футбол зараз котиться у прірву, а УАФ ніяк не реагує на все, що відбувається. Через це ми будемо бачити те, що було в Азербайджані. Нічого не буває просто так. Нічого не відбувається просто так. Якщо будується нормальна система – то і футбол буде розвиватися, але якщо система гнила, то це велика біда", – заявив журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко перебуває на посаді голови УАФ із січня 2024 року.
"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?