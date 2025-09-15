"На даному етапі Андрій Миколайович Шевченко взагалі не керує українським футболом. УАФ керують зовсім інші люди. Він там літає по всьому світу, бере участь у виставкових поєдинках, зустрічається з Джанні Інфантіно.

"Реброва не звільнять, бо президент УАФ – його друг": Леоненко розніс тренера збірної України за нічию з Азербайджаном

Хоча зараз Інфантіно – головний ворог українського футболу, адже він йде на все, щоб повернути росіян у світовий футбол.

Український футбол зараз котиться у прірву, а УАФ ніяк не реагує на все, що відбувається. Через це ми будемо бачити те, що було в Азербайджані. Нічого не буває просто так. Нічого не відбувається просто так. Якщо будується нормальна система – то і футбол буде розвиватися, але якщо система гнила, то це велика біда", – заявив журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко перебуває на посаді голови УАФ із січня 2024 року.

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?