"Шевченко не хоче": Вацко повідомив про появу дуже відомого кандидата на посаду президента УАФ
Журналіст Віктор Вацко висловився про перипетії з виборами нового президента УАФ. Конгрес відбудеться 25 січня, кандидати повинні зареєструватися до 25 грудня.
"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів віддаляють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ.
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Мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина, дуже відома в українському футболі. Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якби одна людина мені це сказала, я б уваги не звернув. Двоє поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий.
Говорять різне. Я вже не знаю, що там у них вирішено і як там у них вирішено нагорі", – сказав Вацко в авторській програмі Вацко on air.
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