"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів віддаляють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ.

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Мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина, дуже відома в українському футболі. Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якби одна людина мені це сказала, я б уваги не звернув. Двоє поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий.

Говорять різне. Я вже не знаю, що там у них вирішено і як там у них вирішено нагорі", – сказав Вацко в авторській програмі Вацко on air.

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