Шевченко: Не думаю, що стосунки з Росією коли-небудь стануть колишніми
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко усвідомлює, що про дружбу з росіянами більше не може бути й мови.
"Із самого початку говорив, що не вірив, що таке може трапитися. У нас були давні стосунки з Росією, і я не думаю, що вони коли-небудь стануть колишніми.
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Але я також знаю, що є багато росіян, котрі хочуть зупинити війну. Мій посил завжди один і той самий: йдіть на вулицю. Я знаю, що це нелегко. У Росії небезпечно. Але єдиний спосіб зупинити війну – сказати правду. Більшість людей у Росії не знають правди.
Ми повинні чинити тиск. Президент Росії – не хочу називати це ім'я – сказав, що це "спецоперація". Це не спецоперація. Це вбивство безневинних. Це люди в оточенні. Це міста розбомблені", – сказав Шевченко в інтерв'ю Джеймі Реднаппу для DailyMail.
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