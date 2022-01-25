Журналіст Ігор Циганик впевнений, що керівництво "грифонів" не виконало своїх обіцянок перед українським фахівцем.

"Коли Шевченко погодився очолити Дженоа, були певні домовленості, що йому буде виділено бюджет для підсилення команди у зимове трансферне вікно. Було обумовлено прізвища футболістів, які мали перейти у Дженоа.

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Інвестори не змогли виконати ці обіцянки і найголовніше, що не зрозуміло – вони не захотіли витрачати, чи не мають грошей.

Вони прийшли з амбітними планами, сильний проект намалювали, але фінансування, напевно, не змогли знайти під нього та не захотіли витрачати гроші на серйозні придбання. І це стало головною причиною того, що Шевченко був незадоволений ситуацією, що склалася. Обіцянки були одні, а зроблено все було інакше", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада і пропрацював з "грифонами" трохи більше двох місяців. За цей час він провів на посаді головного тренера 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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