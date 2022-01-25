"Шевченко не був задоволений цією ситуацією": журналіст назвав причину відходу українця з Дженоа
Журналіст Ігор Циганик впевнений, що керівництво "грифонів" не виконало своїх обіцянок перед українським фахівцем.
"Коли Шевченко погодився очолити Дженоа, були певні домовленості, що йому буде виділено бюджет для підсилення команди у зимове трансферне вікно. Було обумовлено прізвища футболістів, які мали перейти у Дженоа.
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Інвестори не змогли виконати ці обіцянки і найголовніше, що не зрозуміло – вони не захотіли витрачати, чи не мають грошей.
Вони прийшли з амбітними планами, сильний проект намалювали, але фінансування, напевно, не змогли знайти під нього та не захотіли витрачати гроші на серйозні придбання. І це стало головною причиною того, що Шевченко був незадоволений ситуацією, що склалася. Обіцянки були одні, а зроблено все було інакше", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада і пропрацював з "грифонами" трохи більше двох місяців. За цей час він провів на посаді головного тренера 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.
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