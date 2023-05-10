Шевченко назвав якості нинішнього Мілана, які можуть дозволити вийти у фінал Ліги чемпіонів
11:18 - Читать на русском
Легенда Мілана Андрій Шевченко поділився думками щодо нинішнього рівня "россонері".
"Мені подобається цей колектив. Вони всі грають один за одного. Я помічаю це, особливо у важкі моменти. Крім того, є якісні гравці, вони можуть вирішити або перевернути долю матчу.
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Сьогоднішній Мілан вміє страждати і вміє боротися, вміє забруднитися, якщо потрібно. Крім того, добре видно руку тренера і клубу", – поділився Шевченко в коментарі TMW.
До слова, вже сьогодні Мілан зіграє з Інтером у першому півфіналі Ліги чемпіонів, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 16 травня.
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