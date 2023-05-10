"Мені подобається цей колектив. Вони всі грають один за одного. Я помічаю це, особливо у важкі моменти. Крім того, є якісні гравці, вони можуть вирішити або перевернути долю матчу.

Шевченко – кошмар для Інтера: усі голи української легенди в Міланському дербі

Сьогоднішній Мілан вміє страждати і вміє боротися, вміє забруднитися, якщо потрібно. Крім того, добре видно руку тренера і клубу", – поділився Шевченко в коментарі TMW.

До слова, вже сьогодні Мілан зіграє з Інтером у першому півфіналі Ліги чемпіонів, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 16 травня.

Мілан – Інтер: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів