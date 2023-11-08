"Найкращий український гравець, з яким я грав? Це найлегше питання, яке ви могли мені поставити – Сергій Ребров. Сумнівів немає", – відповів Шевченко на питання одного з підписників Football Italia.

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Нагадаємо, що Шевченко та Ребров на початку кар'єри запалювали в Динамо, зробивши "біло-синіх" грізною силою в Європі. Так, кияни з цими нападниками добирались до півфіналів Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

Пізніше Шевченко та Ребров були у складі збірної України, яка дісталась до 1/4 фіналу ЧС-2006. Вже у статусі тренерів обидва очолювали збірну України – Сергій Станіславович наразі є чинним наставником "синьо-жовтих".

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