Шевченко назвав найбільше досягнення збірної України у 2018 році

Наставник збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки минулого року для національної команди.

"Всі матчі цього року були важливими з точки зору розвитку гри. Ми провели дуже активну весну в поєдинках з суперниками різної сили і різних футбольних шкіл. Нам вдалося подивитися в дії всіх тих, на кого ми розраховували.

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Восени команда зосереджено й дисципліновано провела груповий турнір Ліги націй, ми зайняли перше місце і підвищилися в класі в дивізіон А, це найвищий з рівнів. Дострокова перемога в турнірі дала нам можливість для експериментів в кінці року, в результаті тренерський штаб отримав багато матеріалу для аналізу і підготовки команди до ігор у відбірковому турнірі Євро-2020", – цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, Збірна України зіграє у відборі до Євро-2020 проти Португалії, Сербії, Литви і Люксембургу.

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