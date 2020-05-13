Шевченко назвав матч збірної України, який допоміг йому виграти "Золотий м'яч"

Нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко пригадав поєдинок кваліфікації ЧС-2006 проти Туреччини (0:3).

"Матч в Туреччині за видовищністю і результатом вважається одним з найбільш пам'ятних в історії збірної України. У Стамбулі завжди непросто грати, господарі вміють створювати тиск на ворота будь-якого суперника і тримати його в напрузі. Важко довелося і нам, але ми вистояли завдяки компактності оборони, а самі показали хорошу реалізацію контратак.

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Надійну гру продемонстрував Олександр Шовковський, в якості асистента проявив себе Андрій Воронін, перший гол за національну команду забив Олег Гусєв. Мені вдалося зробити дубль, і ці два м'ячі досі є одними з найбільш пам'ятних у моїй кар'єрі.

Справа в тому, що цей матч був дуже важливий в моїй перемозі за "Золотий м'яч-2004". У Мілані в мене все складалося непогано. У 2004 році я вдруге став найкращим бомбардиром Серії А, команда впевнено виступала в Лізі чемпіонів. Успішних виступів за збірну якраз, мабуть, і не вистачало.

І тут команда, яка не була фаворитом групи, впевнено виходить на перше місце, а мені вдається забити кілька важливих м'ячів. Якраз в цей час відбувалось голосування. Вдячний усім тренерам і гравцям збірної України за те, що у мене все так склалося", – цитує Шевченка Команда 1.

Нагадаємо, в тому матчі майбутній керманич національної команди відзначився дублем.

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