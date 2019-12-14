Шевченко назвав гравця, якого вважає головним символом Мілана

Відповідаючи на запитання про футболіста, який найбільше символізує Мілан, головний тренер збірної України Андрій Шевченко виділив свого колишнього партнера по команді Паоло Мальдіні.

"Я б назвав Мальдіні. Він уособлював мій Мілан, але також і Мілан в цілому протягом багатьох років.

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У клубі було багато великих чемпіонів: Джанні Рівера, Франко Барезі і багато інших. Паоло є символом мого часу, але він – особливий випадок: його батько, Чезаре Мальдіні, був капітаном, як і Паоло, а потім і тренером.

Паоло зараз директор клубу, а його син грає в Мілані. Це історія, яка проходить через різні епохи, і я вважаю, що це унікально для футболу. У підсумку, якщо б мені довелося вибирати тільки одного, було б правильно вибрати Паоло", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Паоло Мальдіні виступав за Мілан з 1984 по 2009 рік. У складі "россонері" легендарний захисник зіграв 902 матчі.

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