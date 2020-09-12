"Чого не вистачає Філіппову, аби отримати шанс у збірній? Йому треба грати в єврокубках, у топ-3 клубів України, грати постійно на хорошому рівні.

Філіппов оцінив свою готовність до дебюту у збірній України

Я ставлюся до Філіппова з повагою, він провів дійсно хороший сезон, Десна виглядала добре. Проте я дивлюся на конкуренцію, яка у нього є. На цій позиції у нас є Яремчук, Мораєс, Супряга. При тому, що Супряга – молодий, перспективний хлопець, якому ще дуже багато треба працювати.

На противагу Блохіну (якого дратувало, коли журналісти вказували йому, кого треба викликати у збірну, – Футбол 24) мені подобається ця дискусія. У кожного є своє бачення. Я читаю, дивлюся. Але я ж відповідаю за все. Прекрасно, що є дискусія, пропонують, говорять – це чудовий процес", – сказав Шевченко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Філіппов у складі Десни став одним з найкращих бомбардирів УПЛ у минулому сезоні, забивши 16 голів у 29 матчах, проте так і не отримав запрошення від тренерського штабу "синьо-жовтих".

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