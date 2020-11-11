Наставник збірної України Андрій Шевченко зізнався, яких труднощів очікує перед товариським матчем з Польщею та поєдинками Ліги націй.

"У нас є проблема на правому фланзі. Будемо шукати варіанти і можливості. Подивимося, можливо, спробуємо комусь поміняти позиціями.

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Добре, що сьогодні буде доступно шість замін. Це дасть нам можливість варіювати склад і випускати свіжих гравців, коли це знадобиться", – сказав Шевченко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні збірна України на виїзді зіграє товариський матч проти Польщі. Початок о 21:45 за київським часом.

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