toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевченко назвав головні критерії вибору гравців на контрольні матчі проти Франції і Польщі

13:10 154 Читать на русском
Шевченко назвав головні критерії вибору гравців на контрольні матчі проти Франції і Польщі
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виділив свої пріоритети для визначення складу команди.

 

"Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, кого ми обиратимемо в склад.

Шевченко оцінив шанси Яремчука на повноцінне відновлення перед Євро-2020

Чи встигнемо переглянути матчі Нідерландів, Австрії та четвертого потенційного суперника на Євро? Ми маємо достатньо тренерів для того, аби розділитися й відвідати всі цікаві нам поєдинки, із цим проблем не буде", – підкреслив Шевченко у коментарі офіційному сайту УАФ.

Збірна України проведе два товариські матчі на весняних зборах – 27 березня "синьо-жовті" зіграють з Францією, а 31 березня з Польщею.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

blog_ava
Макаренко може отримати незвичну позицію в Андерлехті – українець вразив тренера
10:12
2389
Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Франція - Україна Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
3
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук