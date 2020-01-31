Шевченко назвав головні критерії вибору гравців на контрольні матчі проти Франції і Польщі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виділив свої пріоритети для визначення складу команди.

"Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, кого ми обиратимемо в склад.

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Чи встигнемо переглянути матчі Нідерландів, Австрії та четвертого потенційного суперника на Євро? Ми маємо достатньо тренерів для того, аби розділитися й відвідати всі цікаві нам поєдинки, із цим проблем не буде", – підкреслив Шевченко у коментарі офіційному сайту УАФ.

Збірна України проведе два товариські матчі на весняних зборах – 27 березня "синьо-жовті" зіграють з Францією, а 31 березня з Польщею.

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