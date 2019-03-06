toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСІ - ДИНАМО

Шевченко назвав фаворита Ліги Європи

20:52 976 Читать на русском
Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
Андрій Шевченко / фото: Футбол 24

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає Челсі фаворитом Ліги Європи.

 

"Після драматичного фіналу Кубка ліги з Манчестер Сіті лондонці видали дві дуже якісні гри в англійській Прем'єр-лізі, а в Лізі Європи взагалі поки не знали особливих труднощів.

Шевченко: Успіх Динамо у матчі з Челсі стане дивом, але подивіться на подвиг Аякса

Нинішній Челсі – дуже цікава й потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризу в грі команди. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи!" – передає слова Шевченка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Челсі – суперник Динамо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч цих команд зіграють завтра на Стемфорд Брідж. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Челсі - Динамо Челсі Челсі Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
54
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук