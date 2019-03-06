Шевченко назвав фаворита Ліги Європи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає Челсі фаворитом Ліги Європи.

"Після драматичного фіналу Кубка ліги з Манчестер Сіті лондонці видали дві дуже якісні гри в англійській Прем'єр-лізі, а в Лізі Європи взагалі поки не знали особливих труднощів.

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Нинішній Челсі – дуже цікава й потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризу в грі команди. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи!" – передає слова Шевченка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Челсі – суперник Динамо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч цих команд зіграють завтра на Стемфорд Брідж. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом.

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