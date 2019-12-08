Шевченко назвав 5 гравців збірної України, які досягли найбільшого прогресу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко виділив своїх підопічних, які суттєво додали у власній грі за останній час.

"Матвієнко та Миколенко – два молодих гравці, вони виросли та провели практично повний відбір. Хтось почав ще в Лізі націй, хтось – у відборі на Євро-2020. Зінченко дуже виріс, він виграв конкуренцію в Манчестер Сіті та отримує величезний досвід у топ-клубі. Він виріс і як гравець, і як особистість, бере на себе відповідальність.

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Маліновський – найкращий гравець Генка та один з найкращих у Бельгії, поїхав в хорошу команду Італії, яка грає в Лізі чемпіонів.

Яремчук – у нього були труднощі в Динамо, він поїхав в іншу країну, пристосувався і почав додавати. Ми завжди бачили у ньому перспективу. Йому бракувало холоднокровності і досвіду. З кожним голом у нього з'являється впевненість. Він повинен завершити чемпіонат в Генті, отримувати практику, закріпитися. Там він має повну підтримку", – розповів Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

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