– Чи зможе Мілан перемогти Інтер, як у 2003 році? Хто може стати Шевченком цієї команди?

– Безумовно. Мілан може повторити історію. Визначальним гравцем може стати Рафаел Леау, Сандро Тоналі чи Олів'є Жиру. У Мілана є гравці, які дуже добре грають цього сезону. Браїм Діас і Тео Ернандес також проводять чудовий сезон.

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– Фінал прийме Стамбул. Ви вірите в долю?

– Мілан вже зводив рахунки з Ліверпулем у 2007 році в Афінах. Я хотів би побачити Мілан у фіналі, це було б здійсненням мрії для всіх.

– Приємно було б побачити Мілан у фіналі проти Анчелотті?

– Обидва півфінали хороші, в тому числі Реал – Манчестер Сіті. Звичайно, побачити колишнього тренера Мілана у фіналі проти Мілана було б добре. Карло – чудовий тренер. Подивимося, – цитує Шевченка AllMilan.it.

Нагадаємо, у сезоні 2002/03 міланські команди теж грали в 1/2 ЛЧ. У фінал пройшли "россонері" завдяки голу українця на виїзді. Тоді у серії пенальті вдалось обіграти Ювентус та виграти трофей.

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