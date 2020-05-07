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Шевченко надихає італійських лікарів – символ боротьби з коронавірусом

7 травня 09:54 1558 Читать на русском
Шевченко надихає італійських лікарів – символ боротьби з коронавірусом
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Вже хорошою традицією стало нанесення на медичну форму прізвищ своїх футбольних кумирів.

Колишній форвард італійського Мілана Андрій Шевченко назавжди залишиться у серцях своїх уболівальників. Попри те, що востаннє він виступав у футболці "россонері" ще у далекому 2009-му – його подвиги на футбольному полі продовжують надихати. В тому числі – на боротьбу з коронавірусом.

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Приклад такої безмежної любові – вчинок лікарки однієї з італійських лікарень, яка на своєму медичному халаті написала прізвисько наставника збірної України. До слова, раніше подібної честі удостоювалися "вічний" капітан Роми Франческо Тотті і чинний кеп Мілана Андреа Романьйолі.

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Теги
коронавірус Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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