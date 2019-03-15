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Шевченко на зубочистках показує Суркісу, чому Динамо ганебно програло Челсі – кумедний кадр

12:35 5474 Читать на русском
Шевченко на зубочистках показує Суркісу, чому Динамо ганебно програло Челсі – кумедний кадр
Ігор Суркіс / соцмережі

Президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер збірної України Андрій Шевченко кумедно потрапили в кадр під час трансляції матчу між Динамо та Челсі.

Під час матчу Динамо – Челсі (0:5) стався епізод, який змусив посміхнутись вболівальників. Камера спіймала кумедний кадр Ігоря Суркіса та Андрія Шевченка.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Головний тренер збірної України щось показував президенту Динамо за допомогою зубочисток на столі, а той просто уважно дивився.

Вболівальники Динамо вже іронізують з цього приводу: "Шевченко у віп-ложі зубочистками викладає Суркісу ЦЕ, Саррі в блокноті весь матч писав ЦЕ, вболівальники вже про ЦЕ давно кричать – Хацкевича у відставку!"

Теги
Челсі Челсі Динамо Динамо Ліга Європи Ігор Суркіс Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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