Шевченко на зубочистках показує Суркісу, чому Динамо ганебно програло Челсі – кумедний кадр

Ліга Європи — 13:13 416
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Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТаке
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"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу ДинамоЛіга Європи — 13:00 1397
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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 10:45 5220
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Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраціАнглія — 09:29 5893
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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Динамо припинило боротьбу за трофейЛіга Європи — 00:37 5530