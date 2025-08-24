"Сьогодні ми відзначаємо 34-й День Незалежності України. Перш за все ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, героям та героїням, які щодня здобувають нашу незалежність на полі бою. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які відстоюють мир в Україні.

У важкі часи для нашої країни дуже важливою є залученість кожного українця у світі до нашої спільної ідеї. Важливим є відчуття своєї повної приналежності до великої української нації та відповідальність за її майбутнє.

Сьогодні, у час багаторічної війни, ми довели, що здатні не просто вистояти. У найважчі часи для країни – ми розвиваємось, запускаємо нові проєкти, реформуємо. Закладаємо фундамент для майбутнього. Це і є незалежність – праця і розвиток, навіть у складних умовах.



За моєю спиною – НСК Олімпійський. Вхід на стадіон наразі зачинений. Та ми певні – настане день, коли наша збірна проведе свій домашній матч і справді вдома.



І буде 35-й наш День Незалежності, і 36-й, і всі наступні. Україна – назавжди. І щодня ми ставатимемо тільки сильнішими. Україна – понад УСЕ! Слава Україні!" – сказав Шевченко на відео.

