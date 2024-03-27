Президент УАФ Андрій Шевченко особисто привітав футболістів збірної України з перемогою над Ісландією (2:1) і виходом на чемпіонат Європи-2024.

Одразу після гри легенда українського футболу спустився в роздягальню збірної, де поспілкувався з гравцями національної команди, відзначивши їхній надважливий успіх.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

"Повірте, всі дуже чекали цього моменту. Я знаю, що всі в вас вірять. Я отримав тисячу повідомлень підтримки. Люди, які захищають Україну на першій лінії. Ви дали їм якийсь невеликий шматок щастя. Дуже дякую вам за це. Ви молодці", – сказав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Україна вийшла на чемпіонат Європи вчетверте у своїй історії. У 2012 році ми грали на Євро як один із господарів, а в 2016, 2020 і 2024 пройшли кваліфікацію.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією