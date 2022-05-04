Легендарний український футболіст Андрій Шевченко може спробувати себе у новій ролі.

Екс-тренер Дженоа та збірної України Андрій Шевченко може стати президентом Пескари, повідомляє Calciomercato.

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45-річний український фахівець вже провів зустріч з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні. Наразі невідомо, чи планує Шевченко придбати клуб третього за силою дивізіону Італії. Є інформація, що він може лише представляти групу інвесторів, що цікавиться новим проектом.

Сьогодні, 4 травня, українець відвідає матч Пескари проти Губбіо в рамках першого раунду плей-офф за вихід у Серію В.

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