"Даючи свою згоду, Андрій Шевченко, звісно, ​​дуже ризикує. І не лише тому, що останніми роками "Кадра" вже не демонструє високого класу. Головне, що Шевченко матиме дуже мало часу як для підготовки, так і просто знайомства зі збірною. А на кону – путівка до фінальної частини чемпіонату світу.

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До речі, спіймав себе на думці, що поляки, зупиняючи свій вибір на Андрієві Шевченку, згадали, що він не фартовий для збірної Росії, зважаючи на його курйозний гол, забитий у Москві у 1999 році в кваліфікаційному раунді Євро-2000. Адже наприкінці березня саме з росіянами полякам доведеться з'ясовувати стосунки у плей-оф ЧС-2022. І, з огляду на реалії, Шевченку, у разі успіху в Москві, може стати героєм одразу двох країн.

Але Шевченку доведеться в екстремальному порядку знайти відповіді одразу на кілька важливих питань. Насамперед, на якій тактичній схемі зупинити свій вибір. Раніше поляки робили ставку на 4-4-2, за попереднього керманича Паулу Соузи – 3-5-2, а Шевченко у збірній України найчастіше використовував 4-3-3.

По-друге, як швидко він порозуміється з капітаном поляків Робертом Лєвандовскі? По-третє, не можна ігнорувати психологічний чинник. Польські футболісти дуже вразливі, коли їх критикують, до них потрібен особливий підхід. І якщо тут трапиться збій, то проблем із мотивацією не уникнути. Звичайно, Андрій Шевченко дуже ризикує, і все ж таки дуже хочеться, щоб у березні у нього вийшло", – зазначив Блавацький у коментарі meta-ratings.

Раніше повідомлялось, що збірна Польщі оголосить ім'я нового наставника 31 січня, а Шевченко виграє конкуренцію в іншого претендента на посаду – Адама Навалки.

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