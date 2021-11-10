Шевченко звернувся із проханням до босів Дженоа придбати кількох гравців у зимове трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

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Видання виділяє двох гравців, з якими фахівець встиг попрацювати у розташуванні збірної України – Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. Захисника Динамо планують придбати на повноцінній основі, тоді як універсала Манчестер Сіті можуть взяти в оренду. Зазначається, що Шевченко готовий взяти участь у переговорах, щоб переконати гравців приєднатися до "грифонів".

До слова, Миколенко відіграв у 15 поєдинках у складі Динамо в поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами. Зінченко ж виходив у складі Манчестер Сіті у 5 поєдинках в усіх змаганнях, проте результативних дій до свого активу не записав.

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