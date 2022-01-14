Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може залишитись на своїй посаді до матчу 22-го туру Серії А з Фіорентиною, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Боси "грифонів" надихнулись гідною грою команди у кубковому матчі з Міланом (1:3) і попри поразку розглядають варіант щодо подальшої співпраці з українським фахівцем. Також на їхнє рішення впливає близькість матчу з Фіорентиною, який відбудеться у понеділок, 17 січня. Остаточне рішення щодо майбутнього Шевченка у Дженоа буде ухвалено найближчим часом.

До слова, головним претендентом на посаду наставника "грифонів" у разі звільнення українця є Бруно Лаббадія.

Нагадаємо, після 21-го туру Дженоа посідає у турнірній таблиці Серії А передостанню сходинку, маючи у своєму активі 12 очок.

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