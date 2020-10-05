Представники збірної України вже розмовляли з форвардом Коньяспора Артемом Кравцем та півзахисником АЕКа Євгеном Шаховим, повідомляє журналіст Ігор Циганик у своїй програмі Циганик Live.

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Якщо Артем та Євген матимуть змогу швидко отримати негативні тести на COVID-19, то зможуть долучитись до "синьо-жовтих" перед спарингом проти збірної Франції, який запланований на 7 жовтня.

Нагадаємо, ряд ключових гравців збірної України травмовані, футболісти Шахтаря не долучились до команди Шевченка через спалах коронавірусу у команді.

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