Шевченко може довикликати ще двох легіонерів у збірну України
Табір національної команди збірної України потребує кадрового підсилення.
Представники збірної України вже розмовляли з форвардом Коньяспора Артемом Кравцем та півзахисником АЕКа Євгеном Шаховим, повідомляє журналіст Ігор Циганик у своїй програмі Циганик Live.
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Якщо Артем та Євген матимуть змогу швидко отримати негативні тести на COVID-19, то зможуть долучитись до "синьо-жовтих" перед спарингом проти збірної Франції, який запланований на 7 жовтня.
Нагадаємо, ряд ключових гравців збірної України травмовані, футболісти Шахтаря не долучились до команди Шевченка через спалах коронавірусу у команді.
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