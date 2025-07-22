Вотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів з 12 гравцями. Серед них опинився нападник Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка.

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Він підписав нову угоду за схемою 1+1. У минулому сезоні він забив за молодіжну команду "жовто-чорних" 11 голів і віддав 8 результативних передач.

Сайт Вотфорда характеризує 18-річного Шевченка-молодшого як "швидкого, енергійного і всюдисущого нападника".

Відзначимо, що лише четверо з цих 12 гравців продовжили контракти за схемою 1+1. Решта 8 футболістів отримали угоди за схемою 2+1.

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