"Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами.

Син Шевченка офіційно отримав дебютний виклик у збірну України – він міг виступати за Англію чи США

Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", – сказав 17-річний Шевченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, вінгер виступає у системі Уотфорда і мав альтернативи для міжнародної кар'єри – Англія та США. Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко викликав сина Андрія Шевченка на матчі еліт-раунду відбору Євро-2024, які відбудуться 20-26 березня.

Син Шевченка нарозхват, Мудрика кинули на Волинь, брат-близнюк створив великі проблеми Зінченку – вони вразили Англію