Уже цієї осені відбудеться прем'єра стрічки українського режисера-документаліста Володимира Мули – "Нація футболу". Вихід картини у світ планувався на весну 2022 року, адже саме 29 квітня 2022 року виповнилось 30 років з дати проведення першого у новітній історії України матчу національної команди. Однак, через початок повномасштабної агресії Росії прем'єру фільму довелось перенести.

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"Нація футболу" – це розповідь від перших осіб про становлення збірної України, яка ніби повторює траєкторію становлення нашої держави – від скромного початку, повного ігнорування та безвіри – до перших перемог і вражаючих результатів. Участь у проекті взяли Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Леонід Буряк, Юрій Калітвинцев, Владислав Ващук, Олексій Михайличенко, Руслан Ротань, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Андрій Воробей, Артем Мілевський, Дмитро Михайленко, В'ячеслав Шевчук, Олександр Зінченко та Роман Яремчук.

Окрім того, творці фільму отримали безпрецедентний доступ до ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записів. Цікаво, що автором сценарію став Микола Васильков – колишній прес-аташе головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка. Саундтреком до фільму стала композиція гурту "Скай" – "До кінця".

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