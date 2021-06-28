"Мені особливо мотивувати футболістів не треба. Я зібрав їх і сказав: "Поки у нас є шанс, ми будемо працювати в тому режимі, в якому ми повинні це робити".

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Команда йшла до цього, ми досягли результату. Зараз у нас розв'язані руки, все інше буде великим бонусом.

Швеція? Дуже хороша команда з величезною повагою ставлюся до них. У них певний стиль, особливо вертикальні передачі, у них два хороших нападника. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Команда заслуговує на повагу.

Чи стане поєдинок зі шведами найважливішим матчем у моїй тренерській кар'єрі? Я думаю, що у мене будуть набагато важливіші матчі попереду", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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