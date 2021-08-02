Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров поділився інформацією про суперечності між Андрієм Шевченком та Українською асоціацією футболу.

"Є інформація, що тренерський штаб збірної був не дуже задоволений умовами підготовки на Євро, які надала УАФ. Між сторонами були проблеми побутового характеру", – зазначив Звєров у програмі Профутбол Digital.

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Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко заявив про відхід з посади головного тренера збірної України. Пізніше його помічник, Андреа Малдера, такж попрощався із "синьо-жовтими". В УАФ наразі офіційно не прокоментували ситуацію. Однією з причин називали фінансові розбіжності тренерського штабу Шевченка та УАФ.

Додамо, що Андрій Миколайович очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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