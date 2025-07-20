Президент УАФ Андрій Шевченко, а також гравці збірної України привітали боксера Олександра Усика зі здобуттям звання абсолютного чемпіона світу.

У суботу, 19 липня, український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа та став володарем всіх престижних поясів у надважкій вазі. На цю подію відреагував президент УАФ Андрій Шевченко, який особисто був присутній на поєдинку.

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"Дякую легенді Усику та вітаю з черговою блискучою перемогою", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін, крім Усика, привітав також українця Даніеля Лапіна, який в андеркарді здолав британця Льюїса Едмондсона.

"Усик та Даніель Лапін наші чемпіони. Пишаємося вами!! Який вечір, які емоції".

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу Усика словами боксера з прес-конференції "Don`t push the horses", які стали мемом.

Нагадаємо, Олександр Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. У 2023 році боксер підписав контракт з житомирським Поліссям.