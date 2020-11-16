Шевченко хотів викликати Мудрика у збірну України – дебют хавбека Шахтаря зірвався через дискваліфікацію
Журналіст Ігор Циганик розповів про шанс 19-річного півзахисника Михайла Мудрик вперше одягнути футболку національної команди.
Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко мав намір підсилити атакувальну лінію своєї команди Михайлом Мудриком перед поєдинком Ліги націй проти Швейцарії, повідомив журналіст у своїй програмі Циганик Live.
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Згодом з'ясувалось, що у 19-річного хавбека є дискваліфікація, через яку він не зміг би зіграти у ключовому матчі ЛН, тому Михайло не приєднався до національної команди.
Нагадаємо, Мудрик виступає на правах оренди за Десну, права на футболіста належать Шахтарю. У нинішньому сезоні УПЛ гравець провів 6 матчів.
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